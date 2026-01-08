İSTANBUL 16°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0492
  • EURO
    50,2695
  • ALTIN
    6152.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Senatosunda kritik oylama: Trump'a Venezuela engeli
Dünya

ABD Senatosunda kritik oylama: Trump'a Venezuela engeli

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını sınırlamayı amaçlayan “Savaş Yetkileri Yasası”nın önünü açtı. Tasarının gelecek hafta Senato Genel Kurulu'nda nihai oylamaya sunulması bekleniyor.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
ABD Senatosunda kritik oylama: Trump'a Venezuela engeli
ABONE OL

ABD Senatosunda yapılan oylamada 47 senatörün "hayır" oyuna karşılık 52 senatör "evet" oyu kullanırken, 5 Cumhuriyetçi senatörün de tasarıya destek vermesi dikkati çekti.

Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın gelecek hafta yapılması beklenen "Savaş Yetkileri Yasası", Başkan Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engelliyor.

Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Josh Hawley ve Todd Young da söz konusu tasarının kabul edilerek gelecek hafta Senato Genel Kurulu'na gelmesi yönünde oy kullandı.

Senatodan geçmesi halinde Temsilciler Meclisi gündemine gelecek olan tasarının buradan geçmesinin ise düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Tasarının, Temsilciler Meclisinden de geçmesi durumunda ise Trump tarafından veto edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kongrenin her iki kanadında da Trump'ın veto hakkını geçersiz kılmak için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayacak kadar oy bulunmuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.