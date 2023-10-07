ABD Senatosu'ndan Çin'e ziyaret

Schumer'ın yanı sıra Demokrat Partili senatörler Maggie Hassan ve Jon Ossoff ile Cumhuriyetçi Partili senatörler Mike Crapo, Bill Cassidy ve John Kennedy'nin bulunduğu heyeti taşıyan uçak, bugün öğle saatlerinde Çin'in Şanghay şehrine ulaştı.

Senato heyeti, 2019'dan bu yana ABD Kongresi'nden Çin'e ilk ziyareti gerçekleştiriyor.

Heyetin ziyareti ABD-Çin ilişkilerinde jeopolitik ve ekonomik rekabetin yarattığı gerilimlerin yanı sıra ilişkilerde diyalog arayışlarının da arttığı bir dönemde yapılıyor.

Senatör Schumer, heyetin, Çin Komünist Partisi Şanghay Sekreteri Çın Cining ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Çin ile ekonomik bağlarını koparmak istemediğini ancak Amerikan şirketleri için karşılıklılık esasına dayalı adil muamele bekledikleri mesajını verdi.

Washington'ın, Çin ile çatışma arayışında olmadığını, ekonomik rekabet için eşit şartlara dayalı bir düzen istediğini vurgulayan Schumer, "Seçmenlerimizin çoğu Çin'deki Amerikan şirketlerinin adil muamele görmediği örneklerin olduğu görüşünde. Çin şirketlerinin ABD'de rekabet edebildiği gibi, ABD şirketlerinin de Çin'de serbest rekabet edebileceği karşılıklılık anlayışına ihtiyaç var." dedi.

Schumer ve beraberindekiler, hükümet ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelecek. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de görüşme için heyeti kabul etmesi bekleniyor.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNDE DİYALOG ARAYIŞLARI



Şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktası gelen Washington-Pekin ilişkilerinde son dönemde üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal etiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının adından, temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kasımda ABD'nin San Francisco şehrinde yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılması ve burada Başkan Joe Biden ile görüşmesi için hazırlıklar yürütülüyor.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.

Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Biden katılırken, Çin lideri katılmamıştı.