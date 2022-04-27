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Dünya

ABD Senatosundan Fed Başkan Yardımcısı Adayı Brainard'a onay

ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Lael Brainard'a onay verdi.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Brainard'ın adaylığı, 43'e karşı 52 oyla onaylandı.

Böylece Brainard, Biden'ın Fed'de boş bulunan görevler için seçtiği dört adayından bu engeli aşan ilk isim oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı, Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstermişti.

Biden'ın Fed'de boş olan yönetim kurulu üyelikleri için adayları ise Lisa Cook ile Philip Jefferson olmuştu.

Ayrıca, Biden 15 Nisan'da ise Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Sarah Bloom Raskin'in çekilmesi üzerine eski Hazine Bakanlığı yetkilisi Michael Barr'ı aday göstereceğini duyurmuştu.

  • ABD Senatosu
  • ABD Merkez Bankası

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