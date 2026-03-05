İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0018
  • EURO
    51,3385
  • ALTIN
    7338.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Senatosundan İran kararı... Saldırı yetkileri kısıtlanmayacak
Dünya

ABD Senatosundan İran kararı... Saldırı yetkileri kısıtlanmayacak

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarını sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısını 53'e karşı 47 oyla reddetti.

IHA5 Mart 2026 Perşembe 05:05 - Güncelleme:
ABD Senatosundan İran kararı... Saldırı yetkileri kısıtlanmayacak
ABONE OL

ABD Senatosu'ndaki muhaliflerin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını engelleme girişimi başarısız oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından ortaklaşa sunulan ve Trump'ın saldırıları sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısı Senato'da oylandı. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato tarafından 53'e karşı 47 oyla reddedildi. ABD'nin İran operasyonunun başlamasından bu yana Kongre çatısı altında gerçekleşen ilk oylama sonucunda Trump, İran savaşı konusunda Kongre'nin üst kanadından destek almış oldu. Bu hafta içinde Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarının oylanması bekleniyor.

İRAN SALDIRISI TRUMP'IN SİYASİ RAKİPLERİNDEN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları, siyasi rakiplerinin tepkisini çekmişti. Trump, hava harekatı emrini verirken anayasaya aykırı bir şekilde Kongre'yi devre dışı bırakmak ve savaş için tatmin edici gerekçeler sunmamakla eleştirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.