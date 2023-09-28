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Dünya

ABD Senatosu'ndan ''resmi kıyafet'' kararı

ABD Senatosu, Pennsylvania Senatörü John Fetterman'ın geçen hafta Kongre'ye gündelik elbiselerle gelmesi üzerine kıyafet yönetmeliğini resmileştiren kararı oybirliğiyle kabul etti.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
ABD Senatosu'ndan ''resmi kıyafet'' kararı
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İlgili karar tasarısı, Batı Virginia'nın Demokrat Senatörü Joe Manchin ile Utah'ın Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney tarafından Senato'ya getirildi.

Oybirliğiyle kabul edilen yeni karar, Senato üyelerinin salona gelirken erkeklere iş kıyafeti olarak ceket, kravat ve pantolon giymelerini zorunlu kılıyor. Kararda, kadınlar için Senato katında giyilmesi gereken kıyafet kriteri ise belirtilmiyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, karar üzerine "Hiçbir zaman resmi kıyafet kuralımız olmamasına rağmen geçen hafta yaşanan olaylar, hepimize sanki resmileşmenin doğru yol olduğunu hissettirdi." ifadesini kullandı.

Pennsylvania'nın Demokrat Senatörü Fetterman'ın, geçen hafta Senato'ya birkaç defa kapüşonlu günlük kıyafetiyle gelmesi eleştirilere neden olmuştu.

Schumer da Senato salonuna resmi kıyafetle gelme teamüllerine rağmen bu konuda yazılı bir yönetmelik olmaması nedeniyle Fetterman'a herhangi bir yaptırımda bulunamamıştı.

  • John Fetterman
  • Pennsylvania Senatörü
  • kıyafet yönetmeliği

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