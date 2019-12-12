ABD Senatosu'ndan skandal karar! Sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti
ABD Senatosu sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti. Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.
- star.com.tr
Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.
Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu'nun 'sözde Ermeni soykırımı' tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.
BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019
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