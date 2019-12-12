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ABD Senatosu'ndan skandal karar! Sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti

ABD Senatosu sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti. Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.

  • star.com.tr
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Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.
 
Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu'nun 'sözde Ermeni soykırımı' tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.

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