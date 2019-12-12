ABD Senatosu'ndan skandal karar! Sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti ABD Senatosu sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti. Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.