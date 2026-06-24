ABD Senatosu'ndan Trump'a İran freni! Tasarı kabul edildi

ABD Senatosunda yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle, Trump'a Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edildi.

Söz konusu oylama, Cumhuriyetçi senatörler Alaska'dan Lisa Murkowski, Maine'den Susan Collins, Kentucky'den Rand Paul ve Louisiana'dan Bill Cassidy'nin Demokratlara destek vermesiyle, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçti.

Ayrıca, Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell'ın yakın zamanda açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılması ve Pensilvanya Cumhuriyetçi Senatörü Dave McCormick'in de katılmamasıyla Demokratlar oylamada üstünlük sağladı.

Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, oylamayla ilgili açıklamasında, Amerikalıların "Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödediğini" belirterek, "Bu, Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek." dedi.

Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki bir dizi Cumhuriyetçi milletvekilinin hem savaş hem de Trump'ın İran'la savaşı sonlandırmak için yaptığı anlaşmaya ilişkin artan endişelerini yansıtıyor.

Oylama, Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmat ile stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı.



İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin beşinci turunda ilk gün geride kaldı. 8 saati aşkın süren ilk oturumun ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail i24News kanalı, ABD'nin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu yakıt ikmal uçaklarının sayısını azaltmaya başladığını bildirdi.

02.27 Umman, tüm gemiler için Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını açıkladı.

İsrail ordusunda görev yapan onlarca askerin aileleri, "dış etkenler uğruna çocuklarının kurban edilmesini kabul etmediklerini" belirterek, Lübnan'da savaşın bitirilmesiyle çocuklarının evlerine dönmesini istedi.

00.41 ABD Kongresinde yeni nesil savaş uçağı F-35 programı hakkında düzenlenen toplantıda, 832'si ABD envanterinde olmak üzere, dünya genelinde 1300'den fazla F-35 uçağının operasyonel olduğu bildirildi.

00.40 ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor.

00.15 ABD, Dünya Kupası'nda yer alan İran Milli Takımı'na uygulanan seyahat kısıtlamasını esneterek, ABD'deki maçlarından yalnızca bir gün önce ülkeye giriş yapmasına izin verilen İran ekibi, yeni düzenleme kapsamında bir sonraki karşılaşmasından iki gün önce ABD'ye giriş yapabilecek.

00.00 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız." dedi.

-İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

İran, müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığını duyurmuştu.