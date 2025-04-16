''ABD silahları Taliban'ın eline geçti'' iddiasına yalanlama

Tolo News'un haberine göre, Afganistan geçici hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, ABD ordusuna ait askeri ekipmana ilişkin konuştu.

Söz konusu ekipmanın TTP'nin eline geçtiği iddiasını ortaya atan WP'yi yalanlayan Fitrat, Afganistan'daki askeri ekipmanın güvenlikli depolarda tutulduğunu söyledi.

Fitrat, söz konusu ekipman kaçakçılığının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

EKİPMANIN TTP'NİN ELİNE GEÇTİĞİ İDDİASI

WP'nin hafta içinde yayımladığı haberde, ABD ordusunun geri çekilirken bıraktığı ekipmanın TTP'nin eline geçtiği iddia edilmişti.

WP araştırmasında, Pakistan'da 31 kişinin hayatını kaybettiği tren saldırısında ABD menşeli "M4A1" tüfeklerin kullanıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) söz konusu silahları teşhis ettiğinin belirtildiği haberde, bu ekipmanın Pakistan'da halihazırda problem yaratan terör sorununu körüklediği belirtilmişti.

TRUMP, AFGANİSTAN'DA KALAN EKİPMANLARI GERİ ALMAK İSTEMİŞTİ

ABD yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipman, silah ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı geride bırakarak, çekilme sürecini tamamlamıştı.

Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık." ifadelerini kullanmış ve ekipmanın geri alınması gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca Afganistan'ın, ABD yapımı ekipmanları sattığını belirtmişti.