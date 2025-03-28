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Dünya

ABD, Sırbistan'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımları erteledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin ülkenin petrol sektörüne yönelik yaptırımlarının 30 gün daha ertelendiğini bildirdi.

AA28 Mart 2025 Cuma 19:13 - Güncelleme:
ABD, Sırbistan'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımları erteledi
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Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Rus "Gazprom Neft" yönetimindeki Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) yönelik yaptırım kararı uygulamasının 30 gün daha ertelendiğini belirtti.

ABD yönetimine anlayışı için teşekkür eden Vucic, "Bir 30 gün daha kazandık. Sırbistan bununla istikrarını korumayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, şubat ayında yaptırımların 28 Mart'a kadar 30 gün ertelendiğini duyurmuştu. Bugünkü yeni açıklamayla ise erteleme toplam 60 gün oldu.

YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilerek, Rusya'nın iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

Gazprom Neft iştiraklerinden NIS de yaptırım listesinde yer almıştı.

Sırbistan, NIS için ABD'nin talep ettiği değişikliklerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, şubatın başında ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) 90 gün erteleme talep etmişti.

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