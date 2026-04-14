ABD basınına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin Avrupa'ya yönelik güvenlik taahhütlerini gözden geçirdiği bir süreçte, Türkiye'nin kıtanın savunma mimarisine daha güçlü şekilde entegre olacağı değerlendiriliyor.

NATO'YA TÜRKİYE DAMGASI

Defense News tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekilirken ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinde daha fazla yer alacağı ifade edildi. Analizde, Türkiye'nin son yıllarda NATO operasyonlarına sağladığı katkılarla öne çıkan müttefiklerden biri haline geldiği belirtilirken, özellikle Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelerin Ankara'nın askeri kapasitesine daha fazla önem verdiği ifade edildi.

"TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Uzmanlara göre Türkiye; güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi, stratejik konumu ve gelişen savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör konumunda. Haberde, Türkiye'nin insansız hava araçları, mühimmat ve zırhlı araç üretimindeki kabiliyetlerinin dikkat çektiği, bu kapasitenin Avrupa savunması için potansiyel katkı sunduğu kaydedildi.

AVRUPA YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada artan güvenlik riskleri nedeniyle NATO'nun kolektif savunma yapısına önem verdiği vurgulanan analizde, Türkiye'nin Avrupa ile savunma iş birliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Sonuç olarak Defense News analizinde, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde, Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyabileceği değerlendirmesine yer verildi.

TB3 rüzgarına kapıldılar: Türkiye ile yaptığımız en mantıklı işbirliği

Rusya'dan Yunan'a Türkiye uyarısı! Mesajı NATO üzerinden verdiler: Bölge Türk himayesine geçer

NATO'da Türkiye gerçeği: Avrupa kıtasının güvenliği noktasında bir temel taşız