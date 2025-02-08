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Dünya

ABD, soykırımcı İsrail'in intikamını alıyor! Yardımları sonlandırdılar

ABD yönetimi, '2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası', İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı 'soykırım' davası ve İran'la 'yakın ilişkileri' gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardımların sonlandırılacağını açıkladı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 12:56 - Güncelleme:
ABD, soykırımcı İsrail'in intikamını alıyor! Yardımları sonlandırdılar
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Güney Afrika'ya yardımlarına son verilmesine ilişkin yürütme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davası ve İran'la "yakın ilişkileri" karara gerekçe gösterildi.

Açıklamada, "ABD, Güney Afrika hükümetinin ülkesindeki hak ihlallerinin yanı sıra ABD dış politikasını zayıflatmasını ve müttefiklerimize yönelik güvenlik tehdidi oluşturmasını destekleyemez." ifadesi kullanıldı.

Hükümet verilerine göre ABD, Güney Afrika'ya 2023'te yaklaşık 440 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.

- TRUMP, GÜNEY AFRİKA'YA YÖNELİK FONLARI ASKIYA ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın 24 Ocak'ta imzaladığı "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", toprakların yeniden dağıtımını hızlandırmaya yönelik "tazminatsız kamulaştırma" yetkisi verdiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump, "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını gerekçe göstererek, Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe derinden bağlı anayasal demokrasi oldukları belirtilerek, "Güney Afrika hükümeti, hiçbir araziye el koymamıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Ramaphosa'nın, Güney Afrika'daki yeni arazi yasası konusunda ABD yönetimiyle yaşanan tartışmayı yatıştırmak için Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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