ABD süre verdi! Trump'tan Tel Aviv'e net Suriye talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Suriye ile bir güvenlik anlaşması yapması için yaklaşık bir aylık süre tanıdı. Trump, hedefinin parçalı değil, birleşik bir Suriye olduğunu açıkça iletti.

Middle East Eye (MEE)'ın haberine göre, Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Haberde, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mart ayına kadar Şam yönetimiyle bir güvenlik anlaşmasını sonuçlandırması yönünde baskı yaptığı belirtildi.

MEE'ye konuşan ve sürece yakın kaynaklar, ABD'nin İsrail ve Suriye'yi mart ayına kadar bir güvenlik anlaşmasını tamamlamaya yönlendirdiğini aktardı. Kaynaklara göre anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması planlanıyor. Ancak İsrail ordusunun Cebel el-Şeyh'te (Hermon Dağı) sürdürdüğü askeri varlık, görüşmelerdeki temel sorun olarak öne çıkıyor.

Görüşmeye dair bilgi sahibi bir kaynak, Trump'ın Ahmed el-Şara'ya Netanyahu'ya anlaşmayı tamamlaması için bir ay süre verdiğini söylediğini aktardı. Aynı kaynak, İsrail ile yürütülen temaslarda önemli ilerleme sağlandığını, çözülemeyen tek başlığın Hermon Dağı olduğunu ifade etti. Bir Körfez yetkilisi de bu zaman çizelgesini doğruladı.

Kaynaklara göre Trump, Şara'ya ABD'nin "birden fazla değil, birleşik bir Suriye" istediğini doğrudan iletti.

Trump, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, görüşmenin ardından ülkedeki ve bölgedeki gelişmelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Suriye hükümeti ise görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi ve temasların "çok iyi" geçtiğini açıkladı. Buna karşılık Suriyeli bir yetkili, MEE'ye yaptığı açıklamada İsrail ile görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve yakın zamanda önemli bir gelişme beklendiğini ifade etti.

MEE, konuyla ilgili görüş almak için Beyaz Saray'a başvurdu ancak yanıt alamadı. Batılı üst düzey bir yetkili ise İsrail'in ABD'ye Hermon Dağı'ndan çekilmenin kendi açısından "kırmızı çizgi" olduğunu bildirdiğini aktardı. Yetkili, İsrail'in bu tutumunu kısa vadede değiştirmesinin beklenmediğini ve Washington'un Tel Aviv üzerindeki baskısının, ABD Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın dile getirdiği mesajlarla sınırlı kaldığını söyledi.