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Dünya

ABD sürgünü Pehlevi'den ayaklanma çağrısı: İran'ı geri alacağız

1979'da ailesiyle beraber İran'dan ABD'ye sürgün edilen Veliaht Prens Rıza Pehlevi, yayımladığı manifestoda rejimin sona yaklaştığını belirterek İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı. 'İran'ı geri alacağız' diyen Pehlevi, “İslami Cumhuriyet'in 46 yıllık savaşı sona eriyor” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 22:51 - Güncelleme:
ABD sürgünü Pehlevi'den ayaklanma çağrısı: İran'ı geri alacağız
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ABD ve İsrail dostu Rıza Şah Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Veliaht Prens Rıza Pehlevi, İran rejimini devirme çağrısı yaptı.

1979'daki İran devriminin ardından ailesiyle birlikte ülkeden sürgün edilen Pehlevi, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından rejim değişikliği propagandasına hız verdi.

Pehlevi, sosyal medya hesabından rejimi karalamaya ve düşürmeye yönelik açıklama yaptı.

"HAMANEY, KORKMUŞ BİR FARE GİBİ YERALTINA SAKLANMIŞ"

İran'ın çöküş sürecinde olduğuna dikkat çeken Pehlevi, "Hamaney, korkmuş bir fare gibi yeraltına saklanmış ve durumun kontrolünü kaybetmiştir. Başlayan şey geri döndürülemezdir. Gelecek parlaktır ve birlikte, tarihin bu keskin dönüm noktasından geçeceğiz. Bu zor günlerde, kalbim, Hamaney'in savaş kışkırtıcılığı ve sanrılarına kurban giden ve zarar gören tüm savunmasız vatandaşlarla birliktedir." dedi.

"BU REJİMİN SONUNU GETİRELİM"

İran'da ayağa kalkma zamanı olduğunu vurgulayan ve rejime karşı ayaklanma çağrısı yapan Pehlevi, "Bu rejimin sonunu getirelim. İslam Cumhuriyeti'nin yıkılışının ertesi gününden korkmayın. İran iç savaşa veya istikrarsızlığa düşmeyecek. İran'ın geleceği ve gelişmesi için bir planımız var. Düşüşten sonraki ilk yüz güne, geçiş dönemine ve ulusal ve demokratik bir hükümetin kurulmasına, İran halkı tarafından ve İran halkı için hazırız." ifadelerini kullandı.

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