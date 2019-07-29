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'ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor'

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ABD’nin Fırat’ın doğusunda petrol sahalarını yağmaladığını, petrol kaçakçılığı karşılında Kürt ve Araplara silah yardımı yaptığını söyledi.

  • AA
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Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki ABD askeri birliklerinin Fırat bölgesindeki petrol sahalarını yağmaladığını belirten Rudskoy, "ABD birlikleri, militanlara eğitim vermekten başka, Suriye yönetimine ait ve Fırat bölgesinde bulunan petrol sahalarını yağmalamakla meşgul." dedi.

Son zamanlarda, Suriye’de ABD’li özel şirketlere ait asker sayısının arttığına işaret eden Rudskoy, bu bölgedeki ABD’li özel asker sayısının 3 bin 500’den fazla olduğunu söyledi.

Rudskoy, "Fırat’ın doğusunda bulunan petrol sahalarında petrol üretimi ve satışı organize edilmiş durumda. Suriye’nin milli serveti çalınmaya devam ediyor. ABD’nin Fırat bölgesinde askeri birliklerinin sayısını arttırması endişe uyandırıyor. ABD, petrol kaçakçılığı karşılığında, Kürt ve Arap birliklerine silah yardımı yapıyor, sonra da bunları birbirine kışkırtıyor. Bütün bunlar bölgedeki durumu kötüleştiriyor." diye konuştu.

Suriye’deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde geçen aydan beri durumun kötüleştiğini vurgulayan Rudskoy, "Türk meslektaşlar ile yoğun iş birliği içerisinde Türkiye ve Rusya mutabakatı neticesinde oluşturulan silahtan arındırılmış bölgedeki durumun normalleşmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

Terör örgütlerinin rejime ait askeri birliklere ve Rus Hmeymim üssüne saldırdığını belirten Rudskoy, "Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanlara ait silah depolarının tespiti ve yok edilmesine yönelik birlikte adımlar attığını" öne sürdü.

Ayrıca Rudskoy, Rusya’nın İdlib’deki eylemlerini itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyası yapıldığını iddia etti.

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