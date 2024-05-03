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Dünya

ABD taburu Litvanya'da süresiz kalacak

Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, ülkesindeki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil süresiz olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 15:43 - Güncelleme:
ABD taburu Litvanya'da süresiz kalacak
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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Kasciunas, ABD'nin Litvanya'da konuşlanmış kuvvetinin durumu hakkında Estonya merkezli Baltık Haber Ajansına (BNS) demeç verdi.

Kasciunas, "Washington'a ziyaretim sırasında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığından (Pentagon), Litvanya'daki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil, süresiz olarak kalacağına dair güçlü ve açık bir mesaj aldım." diye konuştu.

ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığının "vazgeçilmez" olduğuna dikkati çeken Kasciunas, ülkesinde, Rusya'yı caydırabilecek gücün bulunmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kasciunas ayrıca ABD'nin Javelin tanksavar füzelerinin Litvanya'ya teslimatında gelişme olduğunu ve füzelerin ay sonuna doğru ulaşacağını aktardı.

Eski Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Ekim 2022'de, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD taburunun 2026'ya kadar görevine devam edeceğini açıklamıştı.

- LİTVANYA SAVUNMA BAKANI KASCİUNAS'IN ABD ZİYARETİ

Bakan Kasciunas, birçok ABD'li isimle Litvanya ve ABD arasında savunma alanındaki işbirliğini görüşmek için ABD'ye gitmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinden William LaPlante'nin de aralarında bulunduğu siyasi temsilcilerle görüşme yapan Kasciunas'ın bu ülkedeki ziyareti sürüyor.

  • Litvanya Savunma Bakanı
  • ABD Taburu Kalıcı
  • asker

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