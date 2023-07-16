İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2023 Pazar / 28 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD: Tahıl anlaşması sonlanırsa, Moskova için diplomatik maliyet çok büyük olur
Dünya

ABD: Tahıl anlaşması sonlanırsa, Moskova için diplomatik maliyet çok büyük olur

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi halinde, Moskova için diplomatik maliyetin çok büyük olacağını söyledi.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 17:43 - Güncelleme:
ABD: Tahıl anlaşması sonlanırsa, Moskova için diplomatik maliyet çok büyük olur
ABONE OL

Sullivan, CBS News televizyon kanalındaki "Face the Nation" adlı programa konuk oldu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin yarın gece dolacağına işaret eden Sullivan, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in ne yapacağını öngöremiyorum. Son aylarda farklı sinyaller verdi. Rusya, anlaşmadan çekilebilir ya da sürdürmeye devam edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Jake Sullivan, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi halinde dünyanın bunu "Rusya, sırtını küresel güneye, Afrika, Latin Amerika ve Asya'ya geri çevirdi" şeklinde nitelendireceğini kaydederek, "Bunun Rusya için diplomatik maliyetinin çok büyük olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun kararını Putin'in vereceğinin altını çizen Sullivan, "Biz her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız ve Ukraynalılarla yakın çalışıyoruz." dedi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.

Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.

  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
  • Rusya
  • Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.