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Dünya

ABD, Takaddum Hava Üssü'nü 3,5 milyon dolarlık askeri ekipmanla Irak ordusuna devredecek

ABD, Irak'ın Enbar vilayetindeki Takaddum Hava Üssü'nü içindeki 3,5 milyon dolarlık askeri ekipmanla Irak ordusuna devredeceklerini açıkladı.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 15:39 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:39
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Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2015'te ABD askerlerinin DEAŞ'la mücadele kapsamında konuşlanması talimatını verdiği Takaddum Askeri Üssü, 5 yıla yakın bir sürenin ardından Irak ordusuna devredilmiş oldu.

Böylece ABD’nin çekilerek Irak ordusuna devrettiği üs sayısı 4'e yükselmiş oldu.

- "EĞİTİMLER, KOVİD-19 SALGINI DOLAYISIYLA ASKIYA ALINDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, üssün Irak güvenlik güçlerine devri için tören düzenlendiğini belirtti.

Üssün boşaltılmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını veya İran destekli güçlerin artan saldırılarıyla ilişkili olmadığı iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşik Görev Gücü 2020 boyunca Irak’taki birçok üsten personel ve ekipmanını çekecek. Irak Güvenlik Güçleri, ‘Irak’ın Kahramanları’ ve ‘Zaferin İradesi’ operasyonları gibi ülkelerini savunmak için artık DEAŞ’a yönelik bağımsız operasyonlar icra edebiliyor.

Koalisyon Irak hükümetinin davetiyle buradadır ve DEAŞ'la mücadelede taktiksel desteğini sürdürecektir. Eğitimler şu anda Kovid-19 salgını dolayısıyla askıya alınmış durumda. Koalisyon daha az sayıda üsten destek sağlayacak ancak DEAŞ'la mücadelede ortağının (Irak) yanında olacaktır."

Açıklamada, ekipman teslimi tamamlandıktan sonra koalisyon kuvvetlerinin üsten ayrılacağı belirtildi.

ABD daha önce de Enbar’daki El Kaim Üssü, Musul’daki Kayyara Hava Üssü ve Kerkük’teki K1 Askeri Üssü'nü boşaltmıştı.

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