İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7522
  • 6,3739
  • 273.087
  • 107701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Taliban ile masaya oturuyor

ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad, Taliban ile görüşmek üzere Afganistan ve Katar'a gidecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın önce Kabil'de Afgan yetkililerle bir araya geleceği ve Başkan Donald Trump'ın Afganistan ziyaretinin etkileriyle barış müzakerelerinin sonuç vermesi konusunda Afganlı tarafların atması gerektiği adımları görüşeceği belirtildi.
 
Halilzad'ın, Kabil ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek, Taliban yetkilileriyle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, Taliban yetkilileriyle yeniden masaya oturacak ve Afganistan'da barışın sağlanması ve şiddetin bitilmesi için müzakerelerde bulunacak." ifadelerine yer verildi.
 
Trump müzakereleri durdurmuştu
 
Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.
 
Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.
 
Barış görüşmeleri süreci
 
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
 
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.
 
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Karadeniz'de korkutan deprem!

Karadeniz'de korkutan deprem!

Galatasaray-Tuzlaspor CANLI

Galatasaray-Tuzlaspor CANLI

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı

Ekonomide sevindiren haber! Yüzde 30 arttı

İngiltere'ye kötü haber! Milyarlarca dolar zarar

İngiltere'ye kötü haber! Milyarlarca dolar zarar

Başkan Erdoğan'dan sürpriz buluşma! Zirvede bir araya geldiler

Başkan Erdoğan'dan sürpriz buluşma! Zirvede bir araya geldiler
 

POPÜLER HABERLER

Ceren Özdemir´in katil zanlısı yakalandı, polisi de bıçakladı: İşte o anlar...

Ceren Özdemir´in katil zanlısı yakalandı, polisi de bıçakladı: İşte o anlar...

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA