ABD, Taliban'ın ''Kabil'' teklifini kabul etmemiş

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:35 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:35

WASHINGTON Post'ta yer alan görüşmenin detaylarına göre, Taliban'ın siyasi kanadının önde gelen ismi Abdül Ghanı Baradar ile ABD askeri liderleri Doha'da bir araya geldi. Toplantıda ABD Merkez Kuvvet Komutanı McKenzie de yer aldı. ABD kanadına iki seçenek sunan Baradar "Kabil'in güvenliğini ya siz üstlenirsiniz ya da bunu bizim yapmamıza izin verirsiniz" dedi. ABD kanadı Kabil'in güvenliğini üstlenme seçeneğini kabul etmedi.

Merkez Kuvvet Komutanı McKenzie, ABD'nin tek misyonunun Amerikan vatandaşlarını, Afgan müttefiklerini ve risk altındaki diğerlerini tahliye etmek olduğunu söyleyerek, Taliban'ın Kabil'i alması seçeneğini kabul etmiş oldu.

SİHA OPERASYONUNA TEPKİ

Taliban ile ABD'liler arasında gerçekleşen bu toplantının detaylarının ortaya çıkmasının ardından ABD'nin aslında yaşanan ölümleri engelleyebileceği görüşü ABD kamuoyunda hakim oldu. Bu arada Taliban'ın ana sözcüsü Zabihullah Müjahid ABD'nin SİHA saldırısını kınayarak bunun "Afgan topraklarına açık bir saldırı niteliğinde" olduğunu söyledi. Sözcü, 31 Ağustos'tan sonra ABD'nin Afganistan'a hiçbir saldırı düzenleyemeyeceğini açıkladı. (Akşam Gazetesi)