ABD: Taliban'ın kızların üniversite eğitimini askıya almasının sonuçları olacak

Price, günlük basın toplantısında, Taliban'ın Afganistan'da kızların üniversite eğitimini askıya almasına ilişkin kararın Afgan nüfusunun yarısını yüksek eğitimden mahrum bırakacağını vurguladı.

Afgan kadınlarının yılda ekonomiye 1 milyar dolardan fazla katkı sağladığını kaydeden Price, Taliban'ın bu katkıyı engellemeye çalıştığını belirtti.

Sözcü, "Ayrıca Taliban, Afgan kadınlarını daha karanlık ve kısır bir geleceğe kalıcı olarak mahkum etti. Nüfusunun yarısı keyfi olarak eğitimden alıkonulduğunda hiçbir ülke gelişemez. Eğitim, uluslararası düzeyde tanınan bir insan hakkıdır ve Afganistan'ın ekonomik büyümesi ve istikrarı için esastır. Bu kabul edilemez duruşun Taliban için önemli sonuçları olacak." diye konuştu.

Taliban'a kızların üniversite eğitimlerini askıya almasından dolayı hesap soracaklarını aktaran Price, "İşte bunu yapmak için yararlanabileceğimiz birkaç araç. Bugün daha fazla ayrıntıya giremeyeceğim. Taliban'ın bazı üst düzey üyeleri halihazırda belirli önlemlere tabidir. Bir örgüt olarak Taliban belirli önlemlere tabidir. Ve Taliban'ı bugünkü duyurudan sorumlu tutmak için daha neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Price, Ağustos 2021'den beri Taliban'la sürekli olarak angajman halinde olduklarına işaret ederek, Taliban'ın ABD ile ilişki kurmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Sözcü, şöyle devam etti:

"Onlarla bizim için en önemli konulara dair birkaç görüşme yaptık. Onlar da şimdi kendileri için en önemli olan konularda bizimle doğrudan ilişki kurmak için çeşitli fırsatlar yakaladılar. Onlar bize özel olarak ABD ile ilişkilerinde bir iyileşme aradıklarını açıkça belirttiler. Sadece prensipte bunun peşinde değiller, aynı zamanda gelecekte somut, gerçek adımların da atılmasının peşindeler."

Price, ayrıca Afganistan'da Taliban'ın tutuklu iki ABD vatandaşını serbest bıraktığını ve bu kişilerin Katar'a geldiğini teyit etti ve bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.