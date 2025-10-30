İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,01
  • EURO
    49,046
  • ALTIN
    5364.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD tarafından gelen itiraf: Türkiye önderlik etmeseydi ateşkes gerçekleşmezdi
Dünya

ABD tarafından gelen itiraf: Türkiye önderlik etmeseydi ateşkes gerçekleşmezdi

ABD'li siyasi ve askeri yetkililerle yabancı misyon temsilcileri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir etmeliyim. Biliyorsunuz, Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesini sağlayan Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkiydi. Başka türlü olabileceğini sanmıyorum ve Türkiye önderlik etmeseydi Gazze ateşkesi gerçekleşmezdi.' dedi.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 07:20 - Güncelleme:
ABD tarafından gelen itiraf: Türkiye önderlik etmeseydi ateşkes gerçekleşmezdi
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Washington Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyon, ABD'li siyasi ve askeri yetkililerle yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirdi.

Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona yabancı diplomatik misyon temsilcileri, siyasi ve askeri yetkililer ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Sedat Önal, ABD Federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörü Mehmet Öz

Açılış konuşmasında Sedat Önal, Türk milletinin "etik boyutlarda bir ulusal mücadele vererek" kurduğu Türkiye'nin artık ikinci yüzyılını yaşadığını ve geleceğe "iyimserlikle baktığını" belirtti.

Önal, "Ekonomik kalkınmada ilerleme kaydetmeye çalışırken, aynı zamanda bölgedeki ve ötesindeki çatışmaların çözümüne de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun (Mustafa Kemal Atatürk) Yurtta barış, dünyada barış sözünü de yerine getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gazze'den Ukrayna'ya, birçok yerde devam eden çatışmaların çözümüne "katma değer sağlamaya" çalıştığını vurgulayan Önal, bu bağlamda, ABD ile koordinasyon işbirliğinin artırıldığını belirtti.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Washington ziyaretini örnek göstererek, iki ülkenin, "çok olumlu ve iyimser bir dönemde" olunduğu değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE'NİN NATO ÜYESİ OLARAK ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Washington büyükelçiliğindeki davetlilere, NATO üyesi Türkiye'nin, Güney Kore'nin işgaline karşı ABD ile müttefik olarak verdiği mücadeleye değindi.

Wilson, Türkiye'nin Suriye'de ortaya koyduğu "liderlik" pozisyonuna atıfta bulunurken, bunu "şahsen bildiğini ve hissettiğini" söyledi.

ABD'li siyasetçi, "Son zamanlarda, Başkan (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış anlaşmalarını tekrar tekrar imzaladığını, sıcak ilişkinin yeniden tesis edildiğini görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Amerikan Dostluk Grubu üyelerinden Pete Sessions ise Türk ve Amerikalı parlamento üyelerinin görüşmelere devam etmelerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, bu durumun, "iki büyük ulusun uluslararası sahnede olmaya, sorunları çözmekle kalmayıp, diğer uluslar için bir güç modeli olarak görülmeye" devam etmesinin çok olumlu bir gelişme olacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke de Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Zinke, "Sanırım hepimiz müreffeh bir Türkiye'nin müreffeh bir bölge anlamına geldiğini biliyoruz. Türkiye iyi gittiğinde bölge de iyi gider ancak Türkiye tökezlediğinde bölge düşer." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Zinke, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da takdir etmeliyim. Biliyorsunuz, Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesini sağlayan Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkiydi. Başka türlü olabileceğini sanmıyorum ve Türkiye önderlik etmeseydi Gazze gerçekleşmezdi."

  • gazze
  • ateşkes

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.