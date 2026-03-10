ABD tarafından İsrail'e uyarı: Türkiye'yi tehdit etmek işinize gelmez

Geçtiğimiz günlerde eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye'nin Ortadoğu'daki artan nüfuzunu değerlendirirken, Türkiye'nin "yeni İran" olduğunu ileri sürdü.

Bennett, Türkiye'nin bölgesel stratejilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Amerika'da yayımlanan analiz haberine göre Başkan Erdoğan'ın varoluşsal bir tehdit olarak görmek İsrail açısından tehlikeli ve ters tepen bir yaklaşım olacağı belirtildi.

Yazıda görüşlerine yer verilen analistler, Türkiye ile İran arasında farklılıklarının olduğunu vurgularken Ankara'nın Tahran yönetimi gibi terör gruplarını silahlandırıp saldırılar gerçekleştirmediği belirtildi.

"STRATEJİK YANLIŞ HESAPLAMALARA YOL AÇAR"

Analistler ayrıca "yeni İran" iftirasının siyasi çıkar amaçlı olduğunu Bennett ve Netanyahu gibi isimlerin bu söylemden faydalandığını ifade etti.

Türkiye'nin medeniyetlerarası bir düşman olarak görmekten kaçınılması gerektiğini belirten uzmanlar Ankara'nın "yeni İran" olarak görülmesinin stratejik yanlış hesaplamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Haberde ayrıca Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu, Avrupa ile Orta Doğu arasında jeopolitik bir kilit konumda bulunması ve önemli bir ekonomik güç olması nedeniyle güçlü bir aktör olduğuna dikkat çekildi.

LUNA'DAN BENNETT'E TEPKİ: TÜRKİYE YENİ İRAN DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna da Bennett'in sözlerine cevap olarak, Türkiye'nin "yeni İran olmadığını" belirtti.

Luna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye'ye sahip çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi olan Luna, "Türkiye, yeni İran değildir." sözleriyle Türkiye'nin yanında duruş sergiledi.

Luna, bu sözleriyle Bennett'in Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına tepkisini ortaya koyarken, "Biz (ABD) onlarla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, NATO ÜYESİ BİR ÜLKE"

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene de Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." şeklinde tepki göstermişti.