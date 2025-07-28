ABD tarafından SDG'ye uyarı: Değişen koşullara ayak uydurun

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'nın silah bırakmasına rağmen örgütün Suriye yapılanmasında yer alan SDG'nin buna ayak diremesine ABD'li diplomat William Roebuck'tan uyarı geldi.

Rudaw'a konuşan Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nün Başkan Yardımcısı William Roebuck, "SDG, ABD'nin ortağı olarak etkiliydi. Gelecek için durum zor. SDG'nin Suriye ulusal ordusuna büyük ölçüde entegre edilmesine ihtiyaç var. Bu zorlu bir görev olacak. Suriye'de ve Kuzey ve Doğu Suriye'de zaman ve koşullar değişiyor. SDG buna ayak uydurmalı. İyi liderlik, bu zorluklarla yüzleşen ve yeni bir gelecek yolu bulmaktır. SDG'nin yapması gereken budur" dedi.

SİSTEM GÜÇLENECEK

ABD'nin Suriye'deki sorunların Şam'daki merkezi yönetimi ile çözülmesinde ısrarcı olduğunu belirten Roebuck, "Amerika ve Suriye'nin diğer dostlarının, güvenlik performansını iyileştirmek için Şam hükümetiyle birlikte çalışacaklarına inanıyorum. Amerika gibi Suriye'nin yurt dışındaki dostları, bu tür şiddetin tekrarlanmamasını sağlamak için Şam hükümetiyle çalışmalıdır" dedi.

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLECEK

"Suriye merkezileşmeye doğru mu gidiyor" sorusunu cevaplayan Roebuck, "Bazı değişiklikler olacak. Askeri düzeyde, daha merkezi bir sistem gibi görünecek. Bence Kuzey ve Doğu Suriye'deki siyasi liderliğin bazı tavizler vermesi gerekiyor. Aslında, birkaç yıl önceki tutumları sürdürmenin gerçekçi olduğunu sanmıyorum. Eğer SDG entegrasyon sürecinde başarılı olmak istiyorsa, bence Kuzey ve Doğu Suriye'deki siyasi partilerin bazı tutumları, özellikle de mutlak ademi merkeziyetçilik konusundaki ısrarları, bir uzlaşma ihtiyacı karşısında savunulması zor olacaktır" mesajını verdi.

Amerikan askerinin Suriye'den çekileceğini, ancak bunun zamanlamasının belirsiz olduğunu aktaran Roebuck, "Bu yüzden SDG'nin doğru dengeyi ve doğru uzlaşmayı bulması önemli" ifadelerini kullandı.