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Dünya

ABD tarihinde bir ilk! 6 bin dolar maaş verecek

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk gerçekleşti. Beyaz Saray, artık stajyerlere ödeme yapılacağını açıkladı. Yaz programında çalışan stajyerler toplam 6 bin dolar maaş alacak.

CNN Türk3 Haziran 2022 Cuma 11:18 - Güncelleme:
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Beyaz Saray, tarihi bir karara imza attı. Yapılan açıklama ile artık Beyaz Saray ve başkanlığa bağlı 14 ofiste çalışacak yaz stajyerleri, Amerikan tarihinde bir ilk olarak para almaya başlayacak.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, "Tarihte ilk kez Beyaz Saray staj programına katılanlara ödeme yapılacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, başkan Biden'ın çalışkan ve yetenekli öğrencilerin federal kariyer geliştirme fırsatlarına katılmalarını engelleyen engelleri kaldırma konusundaki kararlılığının sonucudur." İfadeleri yer aldı.

Başlatılan ücretli staj programında öğrencilere toplam 6 bin dolar maaş ödenecek. Stajyerler, haftalık olarak 750 dolar kazanacak.

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri tarihi boyunca öğrencilere ilk kez yardım etmiş olacak.

Staj programı, öğrencilere, barınma veya geçim masrafları için herhangi bir ödeme yapmıyordu.

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