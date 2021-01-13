DHA 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:38

ABD'de 6 Ocak'taki kongre baskının yankıları sürüyor. Cumhuriyetçi Parti’den üç isim, destekçilerinin Kongre’ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump’ın azledilmesine onay verebileceklerini duyurdu. Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” dedi.

"SALDIRININ FİTİLİNİ YAKTI"

Öte yandan, eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı Liz Cheney de “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” sözlerini kullandı ve “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” diye konuştu.

AZİL OYLAMASI BUGÜN

Diğer iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi John Katko ve Adam Kinzinger da Trump’ın azledilmesi için oy kullanabileceklerini belirtti. Temsilciler Meclisi azil oylamasını bugün yapacak. Oylamadan azil kararı çıkması durumunda Donald Trump ABD tarihinde hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD'nin başkenti Washington’da 6 Ocak'ta Trump destekçileri, polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferini tescil etmek için yapılan oturumu engellemeye çalışmıştı. Kongre civarında ve Kongre binasında yaşanan olaylar sırasında 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sırasında yarım kalan oturumaysa polisin akşam saatlerinde binayı yeniden kontrol altına almasıyla devam edilmişti.