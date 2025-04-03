İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9459
  • EURO
    41,585
  • ALTIN
    3830.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Tarım Bakanlığı, cinsiyet değiştiren sporcuları destekleyen Maine eyaletine bazı fonları kesti
Dünya

ABD Tarım Bakanlığı, cinsiyet değiştiren sporcuları destekleyen Maine eyaletine bazı fonları kesti

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), eyaletin cinsiyet değiştiren sporculara verdiği destek nedeniyle Maine'deki bazı eğitim programları fonlarının kesildiğini duyurdu.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 07:28 - Güncelleme:
ABD Tarım Bakanlığı, cinsiyet değiştiren sporcuları destekleyen Maine eyaletine bazı fonları kesti
ABONE OL

USDA sitesindeki açıklamaya göre, Tarım Bakanı Brooke Rollins, 21 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'la cinsiyet değiştiren sporcular hakkında tartışan Maine Valisi Demokrat Janet Mills'e konuya ilişkin mektup gönderdi.

Rollins mektubunda, USDA'dan eğitim programları için Maine'e gönderilen fonların durdurulduğunu belirterek, eyaletin bu fonları almaya devam etmesi için "kadın öğrenci sporcuları erkeklerle birlikte ya da erkeklere karşı yarışmak zorunda kalmaktan koruyan" yasaya uyması gerektiğini kaydetti.

USDA'nın eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Maine'e verilen hibeler hakkında kapsamlı inceleme başlattığını aktaran Rollins, "Bu hibelerin birçoğunun savurgan, gereksiz ya da Trump yönetiminin önceliklerine aykırı olduğu görülmekte." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle cinsiyet değiştiren sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir adım atmış, aksi yönde uygulama yapan kurumların federal fonlarının kesilmesi talimatını vermişti.

Maine Valisi Mills ise söz konusu kararın ilgili yasalara aykırı olduğunu ve buna uymayacaklarını açıklamıştı.

Trump ile Mills arasında 21 Şubat'ta, cinsiyet değiştiren sporcuların kadın sporlarından men edilmesi konusunda tartışma yaşanmıştı.

Trump, Maine'in söz konusu kararnameye uymadığını ve bu yüzden eyalete federal fonların kesilebileceğini söylemiş, Mills ise "O zaman mahkemede görüşürüz." karşılığını vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.