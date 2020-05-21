İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7992
  • EURO
    7,459
  • ALTIN
    378.819
  • BIST100
    103110
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Tayvan'a 180 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Dünya

ABD, Tayvan'a 180 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a gelişmiş torpidoları da içeren 180 milyon dolar tutarında silah satışını onayladı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:01
ABONE OL

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı, gelişmiş teknolojileri içeren 18 MK-48 Mod6 torpidolarının da aralarında bulunduğu 180 milyon dolar tutarındaki muhtemel silah satışını onayladı.

DSCA'nın, muhtemel satış için ABD Kongresine gerekli bilgilendirmeyi yaptığı kaydedilen açıklamada, Tayvan'ın talebi üzerine yapılacak satışın yedek parçalar, test ekipmanları, lojistik destek hizmetlerini kapsadığı belirtildi.

Tayvan'ın silahlı kuvvetlerini desteklemek amacıyla yapılan satışın, ABD'nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği vurgulandı.

Silah satış onayının Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın adadaki iktidarının ikinci döneminin başlamasına denk gelmesi de dikkati çekti.

- Çin'den ABD'ye "silah satışını durdur" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında satışla ilgili Washington yönetimine tepki gösterdi.

"ABD'yi, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarına daha fazla zarar vermemesi için Tayvan’a silah satışını durdurmaya ve Tayvan-ABD askeri irtibatına son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Sözcü Cao, Washington yönetimine "Tek Çin" ilkesine uyma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Mike Pompeo dün de Tsai'a gönderdiği tebrik mektubunda Tayvan lideri için "başkan" ifadesini kullanmış, Çin Dışişleri Bakanlığı "Çin'in iç işlerine ciddi anlamda müdahale etmekle" suçladığı ABD'yi kınamıştı.

- Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.