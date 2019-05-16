ABD tehditler savurdu, Japonya kucak açtı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Japonya’nın başkenti Tokyo’ya resmi bir ziyarette bulundu. Zarif, burada Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

Japonya Başbakanı Abe, Reuters’te yer alan habere göre, “Japonya’nın geleneksel dostluk bağları bulunan İran’la mevcut ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek istediğini” söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’le ikili görüşmesinde körfezdeki son gelişmelere de değinen Abe’nin, Orta Doğu’da anbean yükselmekte olan tansiyondan duyduğu endişeyi de dile getirdiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Vaşington yönetiminin İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından gerilen ipler, İran’a yönelik eski yaptırımların misliyle yürürlüğe sokulmasıyla birlikte kopma noktasına geldi.

Vaşington ile Tahran yönetimleri birbirlerine karşı tehdit dili kullanmaya başlarken, son olarak ise “Irak’taki İran destekli militanların ABD tesislerinin yakınına roket yerleştirdiği” gerekçesiyle Irak’taki ikinci dereceli ABD personelinin çekilmesi talimatı verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu talimatının ardından Almanya ve Hollanda da harekete geçerek Irak’taki askerî eğitim faaliyetlerini askıya aldı.

Yapılan bu hamleler, İran’ın sınır komşularınca da izole edilmek istenmesi ve Irak’a “ya bizimlesiniz ya da onlarla” mesajı gönderilmesi olarak yorumlandı.