Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

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ABD televizyonu silah tanıtımını 'harekatta bombalama' diye çarpıttı

ABD'li ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen video görüntüsünü, 'Türk ordusu, kuzey Suriye'yi bombalıyor' yalanıyla servis etti.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf ve videoları, manipülasyon, dezenformasyon için kullanma çabaları aynı şekilde devam ediyor.
 
Son olarak, Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.
 
Alt bantta "Suriye'de kıyım" yazılı haberi aktaran sunucu, "Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye'nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye'nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ'a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor." ifadesini kullandı.
 
Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleşen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı. Televizyon kanalının görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşıldı.

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

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