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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 00:33 - Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nı onayladı
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Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA Tasarısı'nı oyladı.

Tasarı, 210 vekilin "hayır" oyuna karşı 219 vekilin "evet" oyuyla kabul edildi.

Askerlerin kürtajla ilgili masraflarının karşılanması, trans bireylerin cinsiyetle ilgili sağlık hizmetlerine erişimine kısıtlamalar getiren ve toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili muhafazakar Cumhuriyetçilerin destek verdiği değişiklikler içeren tasarıya, Demokratlardan sadece 4 milletvekili "evet" oyu verdi.

Tasarı, Çin ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikler de içeriyor.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği, Ukrayna'ya yapılacak yardımların engellenmesi ve bu ülkeye misket bombası verilmemesi yönündeki değişiklikler kabul edilmediği için tasarıda yer almadı.

Tasarı, Pentagon'un 2024 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 886 milyar doları içeriyor.

- Tasarıdaki "Suriye'deki gruplara desteğin devamı" detayı

Tasarıda, terör örgütü YPG/PKK dahil Suriye'de "incelenmiş gruplar ve kişilere" verilen desteğin devam etmesiyle ilgili madde de yer aldı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamındaki çabalara ayrılan 358 milyon dolarlık fonun ise yaklaşık 242 milyon dolara indirilmesi maddesine yer verildi.

ABD'de tasarı, Kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.

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