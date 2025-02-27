ABD Temsilciler Meclisinde çirkin adım! Batı Şeria'ya Yahudiye diyecekler

Amerikan Axios haber platformunun ulaştığı bir belgeye göre, Cumhuriyetçi vekil Mast, bu talimatı komitede görev yapan 50 Cumhuriyetçi personele iletti. Demokrat çalışanları bağlamayan bu karar, ABD Kongresi'nde İsrail-Filistin meselesine dair süregelen tartışmalara yeni bir boyut kattı.

MAST: "İSRAİL İLE KOPMAZ BAĞIMIZ VAR"

Talimatında, İsrail'in tarihi haklarına vurgu yapan Brian Mast, şu ifadeleri kullandı: "İsrail ile aramızdaki kopmaz bağın ve Yahudi halkının kadim ana vatanı üzerindeki doğal hakkının bilinciyle, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bundan böyle resmi yazışmalarda, iletişimde ve belgelerde Batı Şeria'dan 'Yahudiye ve Samiriye' olarak bahsedecektir."

Mast, ayrıca bölgenin Yahudi köklerinin yüzyıllara dayandığını savunarak, Amerikan halkının temsilcileri olarak, kınanması gereken antisemitizm dalgasını durdurmak ve İsrail'in Yahudi medeniyetinin beşiği üzerindeki haklı iddiasını tanımak için üzerimize düşeni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

KONGRE'YE İSRAİL ASKERİ KILIĞINDA GELMİŞTİ

Mast, İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen bir siyasetçi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek vermek amacıyla ABD Kongresi'ne İsrail askeri üniforması giyerek gelmişti.

Son aylarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesindeki bakanlar, Batı Şeria'yı ilhak etme niyetlerini açıkça dile getirmişti. İsrail parlamentosu da bu ayın başında Batı Şeria'nın adının "Yahudiye ve Samiriye" olarak değiştirilmesini içeren bir teklifi kabul etti.

Batı Şeria'da 3 milyon Filistinli yaşıyor

1967'den beri İsrail işgali altında olan Batı Şeria, yaklaşık 3 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor. Bölgede ayrıca Filistinlilere ait topraklara kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde yarım milyon İsrailli işgalciyaşıyor.