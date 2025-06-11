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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'ne bilgi verdi! CENTCOM Komutanı: Türkiye çok olumlu bir rol oynadı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusu ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon sürecinde çok olumlu bir rol oynadığını söyledi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 06:58 - Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi'ne bilgi verdi! CENTCOM Komutanı: Türkiye çok olumlu bir rol oynadı
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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda CENTCOM'un durumu ve görevlerine ilişkin değerlendirmeler yapan Kurilla, Suriye ile ilgili güncel durumu da değerlendirdi.

Kurilla, ABD olarak Suriye'deki bütünlüğün sağlanması ve aynı zamanda DEAŞ'la mücadelenin sekteye uğramaması için uğraştıklarını kaydederek, bu noktada "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG unsurları ile doğrudan görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki unsurların Suriye yönetimine entegrasyonu için çalıştıklarını kaydeden Kurilla, Türkiye'nin bu konuda çok olumlu bir rol oynadığını ve bunun Suriye'nin istikrarı için çok önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Suriye'deki yönetimin nasıl olacağına ilişkin tarafların masaya oturup konuşmalarının çok yapıcı olduğunu kaydeden ABD'li komutan, "Tüm ülkenin idaresini nasıl yürüteceklerini kendilerinin bulması gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

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