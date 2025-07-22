ABD Temsilcisi Barrack, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

Barrack ve Berri, başkent Beyrut'taki Ayn et-Tine bölgesindeki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmeye, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da katıldı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede Barrack ve Berri'nin, Lübnan'daki siyasi gelişmeler ile bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirdiği aktarıldı.

Görüşmenin ardından resmi açıklama yapmayan Barrack, gazetecilerin sorusu üzerine "Meclis Başkanı ile görüşme çok iyi geçti. İstikrar için çalışıyoruz ve umutlu olmalısınız." dedi.

ABD'li Temsilci Barrack ve Meclis Başkanı Berri'nin, detayları paylaşılmayan görüşmede "silahların devlet elinde toplanması konulu ABD önerisini masaya yatırdığı" tahmin ediliyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack dün, Cumharbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmüştü.

Barrack, Avn ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının tamamen Lübnan'ın iç meselesi olduğunu söyleyerek Washington yönetiminin Hizbullah'ı terör örgünü olarak sınıflandırdığını hatırlatmıştı.

ABD'NİN HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRMA ÖNERİSİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

