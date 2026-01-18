İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD temsilcisi Barrack'tan Suriye mesajı... ''Anlaşma dönüm noktası niteliğinde''
Dünya

ABD temsilcisi Barrack'tan Suriye mesajı... ''Anlaşma dönüm noktası niteliğinde''

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG'yi vardıkları ateşkes anlaşmasındaki yapıcı çabaları nedeniyle takdir ettiğini belirtti.

AA18 Ocak 2026 Pazar 20:58 - Güncelleme:
ABD temsilcisi Barrack'tan Suriye mesajı... ''Anlaşma dönüm noktası niteliğinde''
ABONE OL

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bu anlaşmanın, "birleşmiş Suriye" için diyalog ve işbirliğinin önünü açtığını belirten Barrack, ABD'nin anlaşmaya varmak için gösterilen yapıcı çalışmalardan dolayı tarafları takdir ettiğini aktardı.

Barrack, paylaşımında "Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde bir olayı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini kaydeden Barrack, kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için çalışmaların başladığını aktardı.

Barrack, söz konusu çabaların, tüm vatandaşların, çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmalarını kolaylaştıracağını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.