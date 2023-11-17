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Dünya

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Çinli mevkidaşı Vang ile görüştü

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile yaptığı görüşmede ulusal güvenliğin korunmasının pazarlık konusu olmadığını belirtti.

AA17 Kasım 2023 Cuma 20:50 - Güncelleme:
ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Çinli mevkidaşı Vang ile görüştü
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ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından Raimondo'nun da ABD ile Çin arasındaki ikili ticari ilişkileri görüşmek üzere dün Çin Ticaret Bakanı Vang ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Raimondo ve Vang'ın ticari konulara ilişkin kurulan çalışma grubu kapsamında kaydedilen ilerlemeyi görüştüğü ve 2024'ün başlarında yüz yüze bir toplantı yapmayı planladığı vurgulandı.

Raimondo'nun toplantıda ulusal güvenliğin korunmasının pazarlık konusu olmadığını vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD'nin ihracat kontrollerinin dar anlamda ulusal güvenlik etkileri olan veya dış politika hedeflerini destekleyen teknolojileri hedef aldığını ve Çin'in ekonomik büyümesini sınırlamak üzere tasarlanmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, her iki ülkeden uzmanların, Ocak 2024'te idari lisanslama işlemleri sırasında ticari sırların ve gizli ticari bilgilerin korunmasının güçlendirilmesine ilişkin teknik görüşmelerde bulunması konusunda da anlaştığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Raimondo'nun ABD Ticaret Bakanlığının, 21-23 Mayıs'ta Şian'da düzenlenmesi planlanan ABD-Çin Turizm Liderler Zirvesi aracılığıyla her iki ülke halkları arasındaki bağların geliştirilmesini teşvik etmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini belirttiği kaydedildi.

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