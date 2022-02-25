ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi

AA 25 Şubat 2022 Cuma 02:32 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 02:32

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı kaydedildi.

Kısıtlamaların Rusya'nın önemli teknolojik girdilere erişimini engelleyeceği belirtilen açıklamada, bu kısıtlamaların Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojilere uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kısıtlamaların ABD'de üretilen ürünlerin yanı sıra ABD ekipmanı, yazılımı ve planları kullanılarak yapılan yabancı ürünleri de kapsadığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, 49 Rus askeri işletmesinin kara listeye alındığı belirtilerek, bunlara ihracatın kısıtlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna'da yaşayanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla kararlı ve yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini vurgulayan Raimondo, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini destekleyen ürünleri, yazılımları ve teknolojileri kısıtlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya devam edeceklerini dile getirdi.