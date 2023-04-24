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Dünya

ABD, Toledo'yu ülkesine iade etme kararı aldı

ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu ülkesine iade etme kararı aldı.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 06:56 - Güncelleme:
ABD, Toledo'yu ülkesine iade etme kararı aldı
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Toledo, polis gözetiminde Peru'ya varmasının ardından başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevine gönderildi.

18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılan Toledo'nun, eski Devlet Başkanları Alberto Fujimori ve Petro Castillo'nun da kaldığı aynı hapishaneyi paylaşacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Jose Tello, basına yaptığı açıklamada, Toledo için Adalet Bakanlığı tarafından bir prosedür uygulanacağını belirtilerek, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından eski devlet başkanının Barbadillo'da tutulacağını kaydetti.

ABD, 22 Şubat'taki açıklamasında, yolsuzlukla suçlanan eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade etme kararı almıştı.

Brezilyalı şirket Odebrecht'ten 30 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanan Toledo hakkında Peru'da 20 yıl hapis cezası istemiyle açılmış bir dava bulunuyor.

Toledo ise suçlamaları reddediyor.

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo, görevden ayrıldığı 2006'tan bu yana ABD'de yaşıyor.

İadesinin istenmesinin ardından 2019'da ABD makamları tarafından gözaltına alınan Toledo'nun 8 aylık tutukluluğu 2020'deki Kovid-19 salgını nedeniyle ev hapsinde devam etmişti.

- Suçlamalar

Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'in birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarına, üst düzey devlet memurları ve yöneticilerine 2001'den bu yana 800 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

Latin Amerika'daki 7 ülke, 28 Nisan 2017'de, inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşılması için Brezilya'ya talepte bulunmuştu.

Odebrecht kurduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre'de 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

  • eski Peru Devlet Başkanı Toledo
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