Dünya

ABD, Trump-Kim görüşmesi öncesi Kuzey Kore'ye yaptırımı arttırdı

Yasa dışı siber faaliyetler ve kara para aklamayla silah programını finanse ettiği iddia edilen 2 kuruluş ve 8 kişi, Trump-Kim Jong Un görüşmesi öncesi ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

ABD, Trump-Kim görüşmesi öncesi Kuzey Kore'ye yaptırımı arttırdı
ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı siber faaliyetler ve kara para aklama yoluyla Kuzey Kore'nin silah programına finansman sağlayan 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişinin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD hükümetinden Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını engellemeye yönelik yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı siber faaliyetler ve kara para aklama yoluyla Pyongyang'ın silah programına finansman sağlayan 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişinin yaptırımlar listesine eklendiğini açıkladı. Yaptırım listesine alınan kuruluşların Kuzey Kore merkezli IT şirketi Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) ve Ryujong Credit Bank olduğu belirtildi. KMCTC'nin, Çin'in Shenyang ve Dandong şehirlerindeki Kuzey Koreli IT çalışanları tarafından elde edilen yasa dışı gelirleri Çin vatandaşları üzerinden akladığı, Ryujong Credit Bank'ın ise bu faaliyetlere yardımcı olduğu aktarıldı. Yaptırım listesine eklenen kişilerin ise Kuzey Kore, Çin ya da Rusya'da yaşayan ve Pyongyang'ın kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olan Jang Kuk Chol, Ho Jong Son, U Yong Su, Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom ve Ri Jin Hyok isimli Kuzey Koreli bankacılar olduğu ifade edildi. Yaptırım listesine eklenen kuruluş ve kişilerin ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ticari işlem yasağı uygulanacağı kaydedildi.

"KUZEY KORE PARA ÇALIYOR VE AKLIYOR"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley, Kuzey Kore'nin yasa dışı gelir elde etme faaliyetlerine dikkat çekerek, "Devlet destekli Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, rejimin nükleer silah programını finanse etmek için para çalıyor ve kara para aklıyor" dedi. Bu faaliyetlerin ABD'nin güvenliğinin yanı sıra, küresel güvenliği de doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Hurley, "ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yasadışı gelir akışını engellemek için bu yöndeki çabaların arkasındaki kolaylaştırıcı ve destekleyici aktörleri takip etmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

