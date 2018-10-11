ABD tüm F-35 savaş uçağı filosunun uçuşlarını durdurdu
ABD Savunma Bakanlığı geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını durdurma kararı aldı.
23 Eylül'de Güney Karolayna'da bir F-35B savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüş, pilot paraşütle atlayarak kurtulmuştu.
F-35 programının sözcüsü Joe DellaVedova Güney Karolayna'daki kazanın ardından dünya genelinde F-35 hayalet uçaklarının uçuşlarının geçici olarak durdurduklarını açıkladı. F-35 filosunun motorlarındaki yakıt borularının inceleneceğini söyleyen sözcü, şüpheli yakıt borularının yenileriyle değiştirileceğini ifade etti.
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