26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,785
  • 6,5493
  • 245.901
  • 93.824
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Türk pilotlarının F-35 eğitimini durdurdu

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına tepki olarak, ABD’de bulunan Türk pilotların F-35 uçaklarıyla ilgili eğitimine yasak getirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta, Türkiye’nin 31 Temmuz’a kadar Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alma anlaşmasını iptal etmemesi durumunda F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı tehdidinde bulunmuştu. 31 Temmuz’a kadar S-400 füze alımından vazgeçilmemesi halinde ABD’de F-35 savaş uçaklarının kullanımı konusunda eğitim alan pilotların Türkiye’ye geri gönderileceği belirtilmişti.
 
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta Türk pilotlarının eğitimine son verilmesi ve F-35 bilgi dosyalarına girişlerinin engellenmesi kararını vermişti. Arizono’nın Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki 2’si eğitmen 4’ü öğrenci 6 pilotun F-35 uçaklarını uçurma ve bu konuda eğitim almalarının durdurulduğu kaydedildi.
 
Tuğgeneral Todd Canterbury’nin, Türk pilotlarının F-35'ler konusunda elde ettikleri hassas bilgileri, ültimatom tarihi olan 31 Temmuz'dan sonra kullanma ihtimali sebebiyle kaygı duyduğu belirtildi.
 
Pentagon sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde Türk pilotların uçuşlarına artık izin verilmediğini doğruladı. Mike Andrews, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemini almaktan vazgeçmesi halinde, Türk pilotların durdurulan F-35 eğitimine devam edileceğini de kaydetti.
 
F-35 pilotlarının eğitiminin durdurulması, ABD’nin Suriye’de PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi desteklemesi ve Türkiye’nin Rusya ile dostluğunun güç kazanması sebebiyle durumun değişmeyeceği ihtimalinin güçlendiği kaydedildi.
 
Pentagon, Türk Savunma Bakanlığı ile F-35 için ödenen paranın geri iadesi konusunda görüşüyor
 
Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, Pentagon’un Türk Savunma Bakanlığı ile Türkiye’nin F-35 projesi için ödediği paranın iadesi konusunda görüşme yaptığını söyledi.
 

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

Yıldırım: Diğer konular ittifaka zarar veremez

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı, suçu koruculara attı

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Suudi Arabistan'da Husilere ait iki İHA düşürüldü

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

ABD'den Hindistan'a S-400 baskısı

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Ufkun ötesini görebileceği iddia edildi

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA