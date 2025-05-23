İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0332
  • EURO
    44,3627
  • ALTIN
    4221.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Türkiyesiz yapamıyor: Bölgede yeni dönem başlıyor
Dünya

ABD Türkiyesiz yapamıyor: Bölgede yeni dönem başlıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkı için daha iyi bir gelecek ve IŞİD'in kalıcı yenilgisi açısından kilit rol oynayacağını söyledi. Öte yandan Barrack, Suriye'de güvenlik ve refah ortamının ancak Türkiye ile birlikte inşa edilebileceğine dikkat çekti.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 19:51 - Güncelleme:
ABD Türkiyesiz yapamıyor: Bölgede yeni dönem başlıyor
ABONE OL

Büyükelçi Barrack'ın elçilik tarafından paylaşılan resmi açıklamasında, kendisinin Suriye Özel Temsilcisi görevine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına ilişkin ifadeleri yer aldı.

Barrack, Trump'ın Suriye politikasına ilişkin, "Başkan Trump, müreffeh bir Orta Doğu ve kendisiyle ve komşularıyla barışık istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Trump'ın 13 Mayıs'ta Şam'daki yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt ettiğini hatırlatan Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu vizyonu hayata geçirme sorumluluğunu taşıdığını ve "yaptırımların kaldırılmasının bölgede her türlü barış ve güvenliğin sağlanması, çatışma ve savaşların sona ermesi için inanılmaz fırsatların önünü açacağını" ifade ettiğini aktardı.

Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak Suriye Özel Temsilcisi rolünü de üstlenmekten ve Trump'ın vizyonunun hayata geçirilmesinde Bakan Rubio'ya destek vermekten gurur duyduğunu belirterek, "Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması birincil hedefimiz olan IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için bir şans verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu şekilde Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil bölgesel ortaklarla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış olduklarını kaydeden Barrack, "Başkan'ın (Trump) ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız." dedi.

BM'den Türkiye'ye Suriye teşekkürü: İş birliği örnek niteliğinde

ABD'den Türkiye açıklaması

Türkiye ve ABD'den ortak Suriye açıklaması

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.