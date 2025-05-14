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Dünya

ABD, Türkiye'ye satışı resmen onayladı! Toplam değeri 305 milyon dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye toplam değeri 305 milyon dolar olan havadan havaya füze satışına onay verildiğini açıkladı

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 22:40 - Güncelleme:
ABD, Türkiye'ye satışı resmen onayladı! Toplam değeri 305 milyon dolar
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Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi.

BLOK II TAKTİK GÜDÜM BİRİMİ SATIŞINA DA ONAY ÇIKTI

Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

ABD yönetiminin onay verdiği havadan havaya füzelerin, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Kongre'ye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongre'den herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

ULUSAL GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin söz konusu savunma sistemlerini silahlı kuvvetlerine entegre etmekte zorluk yaşamayacağı bildirildi. Satışların NATO müttefiki olan Türkiye'nin güvenliğini güçlendirerek hem ABD'nin dış politika hedeflerine hem de ulusal güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

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