Week Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Ankara'nın, artık hızla değişen bir bölgede Washington, Avrupa ve Şam arasında arabulucu konumunda olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, 2025 yılında Orta Doğu'da etki alanını genişlettiği dile getirilirken, Suriye'den Gazze'ye uzanan diplomasinin merkezine Ankara'yı taşıyan değişen ittifaklar arasında Türkiye'nin nüfuzunun yeniden canlandığı dile getirildi.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasının üzerinden 5 yıl geçtiği, bu süre içerisinde Şam yönetiminin el değiştirdiği ve Washington'un, şimdi Şam'daki Türkiye destekli yeni hükümetle ilişkileri geliştirmeye çalıştığı vurgulandı.

ABD VE AVRUPA'NIN TUTUMU DEĞİŞTİ

ABD'nin NATO müttefikine (Türkiye) yönelik savunma satışlarına uyguladığı ambargonun geri teptiğinin altı çizilirken, analistlerin ambargonun yakın zamanda kaldırılacağını öngördüğü belirtildi. Ayrıca yaptırımları ilk uygulayan Trump'ın artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bölgesel istikrarın temel taşı olarak gördüğü ifade edildi.

Haberde, Avrupa'nın Türkiye'yi kıtasal güvenliğin temel taşı olarak görmeye başladığı ifade edilirken, geçtiğimiz ayın sonlarında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Türkiye'yi ziyaret ederek Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ilk satışını onayladığı ifade edildi.

AVRUPA'NIN GÖZÜNDE RUSYA'YA KARŞI KOYACAK GÜÇ TÜRKİYE

Avrupalı liderlerin, Rus saldırganlığına karşı koyma noktasında "stratejik ortak" olarak Türkiye'yi gördüğü dile getirildi.

King's College London'ın savunma çalışmaları bölümünde misafir araştırmacı olarak görev yapan Bill Park, Türkiye'nin Washington'ın gözündeki öneminin yadsınamaz olduğunu söyledi.

Ankara'nın, ABD için hem Suriye'de hem de Gazze'deki istikrar çabalarına potansiyel bir katkı sağlaması açısından önemli olduğunu ifade eden Park, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "kesinlikle bir ortak" olarak gördüğünü belirtti.