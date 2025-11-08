İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Türkiye'ye yaptırımları kaldıracak mesajı: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bölgesel istikrarın temel taşı olarak görüyor
Dünya

ABD, Türkiye'ye yaptırımları kaldıracak mesajı: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bölgesel istikrarın temel taşı olarak görüyor

Orta Doğu başta olmak üzere dünyada yaşanan gelişmeleri ele alan Asya basını, hızla gelişen olaylar ışında Türkiye'nin konumuna dikkati çekti. Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından gözlerin Ankara'nın üzerine çevrildiği vurgulanırken, Türkiye'nin Şam, Brüksel ve Washington arasında arabulucu olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldırabileceği ifade edilirken, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bölgesel istikrarın temel taşı olarak gördüğü aktarıldı.

HABER MERKEZİ8 Kasım 2025 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
ABD, Türkiye'ye yaptırımları kaldıracak mesajı: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bölgesel istikrarın temel taşı olarak görüyor
ABONE OL

Week Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Ankara'nın, artık hızla değişen bir bölgede Washington, Avrupa ve Şam arasında arabulucu konumunda olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, 2025 yılında Orta Doğu'da etki alanını genişlettiği dile getirilirken, Suriye'den Gazze'ye uzanan diplomasinin merkezine Ankara'yı taşıyan değişen ittifaklar arasında Türkiye'nin nüfuzunun yeniden canlandığı dile getirildi.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasının üzerinden 5 yıl geçtiği, bu süre içerisinde Şam yönetiminin el değiştirdiği ve Washington'un, şimdi Şam'daki Türkiye destekli yeni hükümetle ilişkileri geliştirmeye çalıştığı vurgulandı.

ABD VE AVRUPA'NIN TUTUMU DEĞİŞTİ

ABD'nin NATO müttefikine (Türkiye) yönelik savunma satışlarına uyguladığı ambargonun geri teptiğinin altı çizilirken, analistlerin ambargonun yakın zamanda kaldırılacağını öngördüğü belirtildi. Ayrıca yaptırımları ilk uygulayan Trump'ın artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bölgesel istikrarın temel taşı olarak gördüğü ifade edildi.

Haberde, Avrupa'nın Türkiye'yi kıtasal güvenliğin temel taşı olarak görmeye başladığı ifade edilirken, geçtiğimiz ayın sonlarında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Türkiye'yi ziyaret ederek Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ilk satışını onayladığı ifade edildi.

AVRUPA'NIN GÖZÜNDE RUSYA'YA KARŞI KOYACAK GÜÇ TÜRKİYE

Avrupalı liderlerin, Rus saldırganlığına karşı koyma noktasında "stratejik ortak" olarak Türkiye'yi gördüğü dile getirildi.

King's College London'ın savunma çalışmaları bölümünde misafir araştırmacı olarak görev yapan Bill Park, Türkiye'nin Washington'ın gözündeki öneminin yadsınamaz olduğunu söyledi.

Ankara'nın, ABD için hem Suriye'de hem de Gazze'deki istikrar çabalarına potansiyel bir katkı sağlaması açısından önemli olduğunu ifade eden Park, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "kesinlikle bir ortak" olarak gördüğünü belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.