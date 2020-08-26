İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2020 Çarşamba / 7 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3652
  • EURO
    8,7132
  • ALTIN
    462.663
  • BIST100
    1099.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi
Dünya

ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye düşürdü.

İHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:16 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:16
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’ye seyahat uyarılara ilişkin yaptığı açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumunu olumluya çevrildi. 

ABD vatandaşlarına, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 13 il için uyarıda bulunmuştu. Türkiye’de seyahat uyarısını yenileyen ABD, diğer illeri listesinden çıkararak Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2’ye düşürdü. Öte yandan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.