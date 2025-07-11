ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, New York'ta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

(Suriye'de) Özgür bir Kürdistan olacağına dair hiçbir işaret yok. Ayrı bir SDG-Suriye Demokratik Güçleri'nin kurulacağına dair bir işaret yok. Suriye var.

SDG-Suriye Demokratik Güçleri, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir.

PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme.

(PKK/YPG'ye) Onlara ne borçluyuz? Onlara, bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz.

Yaptırımlar (CAATSA) başladığında, Türkiye çok akıllı bir topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı.

Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları, TB2'ler, Ukrayna savaşında kullanılıyor.