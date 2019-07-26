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ABD TV'si duyurdu: İran balistik füze denemesi yaptı

İran'ın orta menzilli balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.

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Amerikan CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran dün ülkenin güneyinde orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık bin 300 kilometre menzile sahip Şahab-3 füzesinin ülkenin güneyinden fırlatıldığı ve 965 kilometre mesafe katederek başkent Tahran yakınlarındaki çöle düştüğü belirtildi.

Söz konusu yetkili, Şahab-3 füzesinin ABD üslerine tehdit oluşturmadığını ancak İran'ın bu tür denemelerle balistik füzelerinin menzilini ve isabet oranını artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD'nin Fox News televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey yetkili de "İran'dan roket fırlatıldığının farkındayız ancak şu anda daha fazla yorum yok." ifadelerini kullandı.

İran'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı karar İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı yapıyor. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin nükleer silah başlığı taşıma kapasitesine sahip füzeler geliştirme çabalarıyla ilgili olabileceğinden endişe duyarak, Tahran yönetimine balistik füze programını müzakere etme çağrısında bulunuyor. İran yönetimi ise balistik füze programının Tahran'ın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirterek müzakere taleplerini reddediyor.

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