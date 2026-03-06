İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0828
  • EURO
    51,2337
  • ALTIN
    7208.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD uçağı Basra'da düştü iddiası: CENTCOM'dan ilk açıklama
Dünya

ABD uçağı Basra'da düştü iddiası: CENTCOM'dan ilk açıklama

Irak'ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği ileri sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama geldi.

AA6 Mart 2026 Cuma 00:51 - Güncelleme:
ABD uçağı Basra'da düştü iddiası: CENTCOM'dan ilk açıklama
ABONE OL

Irak'ta yerel medyada çıkan haberlerde, Basra vilayetinin sınırları içerisinde ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Basra Polis Komutanlığından bir yetkili, ekiplerinin, söz konusu iddialar üzerine Amerikalı pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

CENTCOM'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise "Basra üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. Bunlar asılsız ve doğru değil." ifadeleri kullanıldı.

  • basra
  • askeri uçak

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.