Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere "suçlu" muamelesi yaptığını savundu.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Petro, söz konusu açıklamaları yapmadan önce, ABD'den gelmesi beklenen iki uçağın Kolombiya'ya iniş yapacağını duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.

Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ilk uçağın yerel saatle 06.45'te, ikinci uçağın ise 10.00'da Kolombiya'ya inmesi bekleniyordu.

- KOLOMBİYA'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VİZE HİZMETLERİNİ DURDURDU

El Colombiano internet sitesinin haberine göre, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı.



TRUMP'TAN GÖÇMENLERİ TAŞIYAN UÇAKLARIN ÜLKEYE İNİŞİNE İZİN VERMEYEN KOLOMBİYA'YA TARİFE YANITI

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'den giden ve "çok sayıda kaçak suçluyu taşıyan" iki geri dönüş uçağının Kolombiya'ya inmesine izin verilmediğini öğrendiğini belirten Trump, "Bu emir, halkı arasında zaten pek sevilmeyen Kolombiya'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından verildi." ifadesini kullandı.

Trump, Petro'nun uçakların ülkeye inişine izin vermemesinin ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, acil ve kararlı misilleme tedbirlerinin alınması talimatı verdiğini aktardı.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.

Trump, Kolombiya devlet yetkililerinin yanı sıra onların tüm müttefik ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptalleri talimatı verdiğini ifade ederek, Kolombiya hükümetinin tüm parti üyeleriyle ailelerine ve destekçilerine vize yaptırımları getirileceğini kaydetti.

Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimlerinin artırılacağına işaret eden Trump, hazine, bankacılık ve finansal yaptırımların da uygulanacağını belirtti.

Trump, bu tedbirlerin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Kolombiya hükümetinin, ABD'ye zorla gönderdiği suçluların kabulü ve iadesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD, KOLOMBİA DEVLET YETKİLİLERİ VE AİLE YAKINLARINA VİZE KISITLAMASI GETİRDİ

Dışişleri Bakanlığın sayfasında yer alan yazılı açıklamada, 'Bakan (Marco) Rubio, Kolombiya hükümet yetkilileri ve yakın aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarını onayladı.' ifadesine yer verildi.

Sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkesine inişine izin vermeyen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya tepki gösterilen açıklamada, ABD'nin, öncelikli gündemi olan sınır dışı etme uygulamalarına devam edeceği belirtildi.

Söz konusu gelişme üzerine Rubio'nun, Bogota'daki ABD Büyükelçiliğine, düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların inişini engelleyen Kolombiyalı yetkililer ve ailelerinin vize işlemlerinin 'derhal askıya alınmasını emrettiği' kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma konusunda geri adım atmayacağı, vize kısıtlamasının 'Kolombiya'nın kendi vatandaşlarının geri dönüşünü kabul etme yükümlülüklerini yerine getirene kadar' devam edeceği vurgulandı.

BEYAZ SARAY, KOLOMBİYA'NIN ABD'DEN GÖÇMEN TAŞIYAN UÇAKLARIN İNİŞİNE İZİN VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iki ülke arasında gerilime neden olan düzensiz göçmen konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Leavitt, Kolombiya Hükümeti'nin, ABD'ye iade edilen tüm "yasadışı yabancıların" sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiğini belirtti.

Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin "ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını" bildirdi.

Leavitt, Trump'ın, Kolombiyalı yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ve Kolombiya'dan gelen mallara uygulanan gümrük denetimlerini, sınır dışı edilen kişilerin bulunduğu ilk uçuş başarıyla tamamlanana kadar devam ettireceğini açıkladı.