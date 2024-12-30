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Dünya

ABD Ukrayna için kesenin ağzını açtı: Yeni bütçe desteğini açıkladı

ABD, Rusya'yı kızdıracak bir hamle yaptı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya yönelik 3,4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağlandığını açıkladı.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
ABD Ukrayna için kesenin ağzını açtı: Yeni bütçe desteğini açıkladı
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Yellen, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik doğrudan bütçe desteğinin Rusya'nın Ukraynalı sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldiğini aktardı.

ABD ve müttefiklerinin ekonomik yardımının Ukrayna için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde sağlanan bu 3,4 milyar dolarlık yardım, iki partili Ukrayna Güvenlik Ek Ödenek Yasası kapsamında tahsis edilen fonların son ödemesini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yellen, doğrudan bütçe desteğinin, kolluk kuvvetlerini güçlendirme, devlet kurumlarının şeffaflığını ve verimliliğini artırma ile yolsuzlukla mücadele kurallarını ve prosedürlerini güçlendirmeye yönelik reformlara bağlı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu vurgulayan Yellen, Amerika'nın, Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımını ve Hazine'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını daha da sıkılaştırmasıyla Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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