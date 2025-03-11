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Dünya

ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes çıktı: Top artık Rusların sahasında

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin '30 günlük geçici ve acil ateşkes' önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya'ya ileteceklerini belirterek, 'Top artık onların sahasında' dedi.

AA11 Mart 2025 Salı 21:24 - Güncelleme:
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes çıktı: Top artık Rusların sahasında
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ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi

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